تراجع أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 12%

2022/07/11 | 11:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تراجعت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية، في بداية التعاملات اليوم الاثنين، بأكثر من 12%، وانخفضت العقود الآجلة دون مستوى 1600 دولار لكل ألف متر مكعب.

وافتتحت العقود الآجلة للغاز لشهر أغسطس المقبل على مؤشر TTF جلسة تداولات اليوم عند 1660.5 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، بعد فترة وجيزة انخفضت الأسعار إلى 1608.3 دولار، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 12.1%.

وتضاعفت أسعار الغاز في أوروبا في غضون شهر، إذ كانت الأسعار في 10 يونيو الماضي عند مستوى 903.8 دولار، لكنها قفزت بعد ذلك إلى مستوى 1300 دولار، وبحلول نهاية الشهر الماضي اقتربت من مستوى 1600 دولار، وفي مطلع يوليو الجاري وصلت إلى مستوى 1900 دولار.

وسجلت أسعار الغاز في أوروبا أعلى مستوى لها في التاريخ قبل أربعة أشهر، إذ بلغت في 7 مارس الماضي مستوى 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز.

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