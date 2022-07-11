بالفيديو.. فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً اندلع في كورنيش الكوت

2022/07/11 | 11:22 - المصدر: ايرث نيوز

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فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً اندلع في كورنيش الكوت أولاً على ايرث نيوز.

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