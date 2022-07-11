2022/07/11 | 11:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 43 دقيقة

وزير الداخلية يصل إلى كركوك على رأس وفد أمني

منذ 12 ساعة

إنقاذ امرأة من الانتحار على جسر تكريت

منذ 17 ساعة

حريق “ضخم” يلتهم سوق العسكري في النجف

منذ 22 ساعة

الدفاع المدني يخمد حريقاً نشب بمعمل لصناعة الكارتون في بغداد

منذ 23 ساعة

حملة كبرى لملاحقة مهربي الوقود في نينوى

منذ 24 ساعة

نشوب حريق داخل مطار المثنى في بغداد

منذ يومين

الكاظمي يعقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية في مقر قيادة عمليات نينوى

منذ 3 أيام

القبض على عدد من المتهمين وضبط اوكار لتهريب النفط في خمس محافظات

منذ 3 أيام

كربلاء تباشر بتطبيق الخطة الأمنية لعيد الأضحى

منذ 3 أيام

القبض على 36 متهماً بحيازة الأسلحة وتجارة المواد المخدرة في بغداد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يحضر فعاليات التمرين التعبوي (وثبة الأسود) لجهاز مكافحة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يحضر فعاليات التمرين التعبوي (وثبة الأسود) لجهاز مكافحة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).