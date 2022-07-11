الخزعلي: العراق لا يحتمل الفوضى وحسم منصب رئيس الوزراء داخل الإطار التنسيقي لن يتأخر

2022/07/11 | 11:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أنه “بعد خروج الكتلة الصدرية وما حصل لا يوجد تأخير في تشكيل الحكومة”، لافتا لوجود “فرصة حقيقية في تشكيل الحكومة، وهناك جلسة لمجلس النواب ستعقد بعد العيد”.وقال الخزعلي في خطبة لصلاة … Readmore

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