حيدر محمود: تخبّطات الأندية أثّرت في المستوى العام للدوري

2022/07/11 | 11:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار

أكد المدرب الكروي حيدر محمود، أنَّ التخبطات الإدارية والعشوائية التي حدثت مع بعض الأندية أثَّرت في المستوى العام للدوري الممتاز وبالتالي انعكس على المنتخبات الوطنية.

وقال محمود في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن" الدوري الممتاز منذ عدة مواسم شهد انخفاضاً في المستوى الفني باستثناء بعض المباريات التي اخذت طابعاً حماسياً،لا سيما بعد صعود فرق غير متوقعة لمصاف الدوري الممتاز".

وأضاف محمود، أنَّ" التخبطات الإدارية التي حدثت مع بعض الأندية انعكست بشكل سلبي على أداء الفرق ومنها الأندية الجماهيرية التي فقدت المركز الأول بسبب تعدد المدربين وغياب عامل الاستقرار وهذا ما حدث مع فريق الميناء الذي شهد فترة عصيبة بسبب تغيُّر المدربين، على العكس من فريق الشرطة الذي يتمتع باستقرار على المستوى التدريبي؛ ما أدَّى الى تقديم مستوى متميز وحسم لقب الدوري مبكراً ".

وتابع محمود، أن" عدم اختيار المدرب الصحيح والنتائج السيئة تتحملها الادارات، فمن غير المنطقي التعاقد مع مدرب اخفق مع فريق سابق ليكرر الأخطاء نفسها مع الأندية الأخرى"، لافتاً إلى أن" هذه التخبطات الإدارية العشوائية انعكست بشكل واضح وكبير على مستوى المنتخبات الوطنية بجميع فئاته بالرغم من وجود لاعبين على مستوى عال ".

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