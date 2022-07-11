دول آسيوية..بحاجة الى مساعدات غذائية من بينها العراق

2022/07/11 | 11:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحروب والنزاعات المحلية أدت إلى تفاقم ظروف انعدام الأمن الغذائي في العالم.

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