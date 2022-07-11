2022/07/11 | 11:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فتح مسلحون، الأثنين، نيران أسلحتهم الرشاشة على منزل قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني في أربيل، ما اسفر عن إصابة احد حراس المنزل بجروح.

ووفقاً للمعلومات فإن المسلحين رشقوا منزل القيادي حاجي مصيفي بوابل من الرصاص، أسفر عن إصابة أحد حراس المنزل ونقل إثر ذلك إلى المستشفى.

وبحسب المعلومات أيضاً فان الحادث حصل عند حدود الساعة ٣:٠٠ صباحاً، فيما أفادت وسائل إعلام كردية “بتعرض منزل قيادي في الاتحاد الوطني بأربيل إلى وابل من الرصاص”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل.. تعرض منزل قيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني لاطلاق نار واصابة احد حراسه) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل.. تعرض منزل قيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني لاطلاق نار واصابة احد حراسه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).