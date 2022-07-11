القبض على متهم قتل جاره في بغداد

2022/07/11 | 11:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… ألقت قوات الشرطة الاتحادية القبض، على متهم اقدم على قتل جاره في منطقة الملحانية ببغداد.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته /المعلومة/، ان “قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وبعد اقل من 24 ساعة على ارتكاب الجريمة، تمكنت من إلقاء القبض […]

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