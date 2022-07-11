بعد الغرامة الصينية.. هبوط عنيف لأسهم علي بابا

2022/07/11 | 12:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسهم شركتي علي بابا وتينسنت الصينيتين للتكنولوجيا بشكل حاد، الاثنين، بعد يوم من فرض الجهات التنظيمية الصينية غرامة على الشركات التابعة لها بسبب عدم الكشف عن المعاملات وعدم الامتثال لقواعد مكافحة الاحتكار.

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