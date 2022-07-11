"كأنك على قمة الكون".. إماراتي يصعد أرجوحة في بالي تتركك معلقًا بالهواء وهذا ما وجده أسفلها

2022/07/11 | 12:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تستطيع تخيل نفسك وأنت تصعد على أرجوحة تطير بك إلى السماء، حيث لا تجد في الأسفل سوى سفح جبل وحقول زراعة الأرز؟ ربما تكون هذه التجربة مخيفة بالنسبة لك، لكنها لم تكن كذلك للمغامر الإماراتي، راشد السعد.

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