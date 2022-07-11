الكاظمي في ’وثبة الأسود’: بطولات مكافحة الإرهاب في نينوى سيرويها التأريخ (فيديو)

2022/07/11 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بانه سيقدم كل الدعم للمؤسسات الامنية العراقية ومنها جهاز مكافحة الارهاب.وقال الكاظمي خلال حضوره فعاليات التمرين التعبوي (وثبة الأسود) لجهاز مكافحة الإرهاب، انه "سنوفر كل الدعم لكم ولجميع زملائكم في المؤسسة العسكرية والأمنية".واضاف "قبل يومين كنّا في محافظة نينوى ومدينة الموصل، واستذكرنا بطولاتكم وتضحياتكم التي حررّت هذه المدينة ببطولات الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب وجميع صنوف قواتنا العسكرية والأمنية".واستذكر " بطولاتكم وتضحياتكم عندما لبّيتم نداء الوطن والواجب، هذه التضحيات بكل تأكيد سيرويها التأريخ، وتنال تقدير كل العراقيين ومحبتهم واحترامهم لكم، ولكل زملائكم في باقي الأجهزة العسكرية والأمنية".واكد متابعته "لكل تدريباتكم وإنجازاتكم على الأرض، في الصحاري والجبال والوديان وأنتم تدكّون رؤوس العدو في المعارك اليومية كافة، نفتخر بهذه الإنجازات ونعتز بكم".كما اكد متابعته " مشاركتكم في البطولة العالمية للمقاتل العالمي للعمليات الخاصة، وما أنجزتم فيها بحيازة المرتبة الثانية، وهي دليل على وفائكم للوطن وحرصكم عليه وعلى حياة المواطنين".

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