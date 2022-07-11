2022/07/11 | 12:15 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي خلال حضوره فعليات (وثبة الأسود): بطولات جهاز مكافحة الإرهاب في نينوى سرويها التاريخ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/11 | 12:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي خلال حضوره فعليات (وثبة الأسود): بطولات جهاز مكافحة الإرهاب في نينوى سرويها التاريخ) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي خلال حضوره فعليات (وثبة الأسود): بطولات جهاز مكافحة الإرهاب في نينوى سرويها التاريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).