2022/07/11 | 12:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة الشعوب المعاقة تَتَّكِئُ على عصا أجنبية في تغيير نظامها..نخبها تروّج لأساطير ترضي هزائمها النفسية أولاً على المسلة.

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