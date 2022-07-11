ديمبلي يصل الى برشلونة لتجديد تعاقده

2022/07/11 | 12:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكَّدت تقارير صحفية، اقتراب الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، من تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.

وانتهى تعاقد ديمبلي مع البارسا، بنهاية الشهر الماضي، ولم يوقع لأي نادٍ آخر حتى الآن.

وبحسب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فإن ديمبلي وصل مساء امس الاحد إلى برشلونة، من أجل إنهاء باقي تفاصيل عقده الجديد مع البارسا، والتجديد بشكل رسمي.

وأشار رومانو، إلى أنه تم الاتفاق بين برشلونة وديمبلي على التجديد لمدة موسمين، حتى صيف 2024.

وختم رومانو، بأن ديمبلي وافق أخيرًا على تخفيض مطالبه المالية بشأن راتبه.

يذكر أن العديد من التقارير أشارت إلى أن راتب ديمبلي سيكون أقل بـ40% من راتبه في العقد السابق، لكن يمكنه الحصول على العديد من المكافآت بناء على أدائه خلال الموسم.

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