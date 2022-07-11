بايدن يستعد لزيارة حساسة إلى الشرق الأوسط تشمل السعودية

2022/07/11 | 12:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم أوريليا إند يستعد الرئيس الأميركي جو بايدن للقاء قادة السعودية التي وصفها في الماضي بالدولة “المنبوذة” ردا على قتل الصحافي جمال خاشقجي، وذلك في إطار زيارة إلى الشرق الأوسط تعد غاية في الحساسية.ويبدأ بايدن جولته في إسرائيل الأربعاء، … Readmore

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