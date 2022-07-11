2022/07/11 | 12:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يأمر بإعادة العمل بنظام البديل لفرقتين عسكريتين » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 12:24

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