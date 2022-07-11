الكاظمي يحضر فعاليات التمرين التعبوي لجهاز مكافحة الإرهاب

2022/07/11 | 12:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حضر رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الإثنين، فعاليات التمرين التعبوي الميداني (وثبة الأسود) الذي ينفّذه جهاز مكافحة الإرهاب.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ، (11 تموز 2022)، إن “الكاظمي قدّم خلال كلمة له أعقبت التمرين التهنئة للمقاتلين الأبطال بمناسبة العيد المبارك”، مشيرا الى انه “استذكر البطولات التي سطّرها أبطال جهاز مكافحة الإرهاب مع إخوانهم في المؤسسات العسكرية والأمنية الأخرى في تحرير مدينة الموصل”.

وأعرب الكاظمي عن “ثقته بالانسجام الكامل والتدريب والتفاني في بذل الجهود من قبل المقاتلين ضباطاً ومراتب، وأن الانضباط والأداء هذين هما مدعاة فخر واعتزاز وشهادة أمام العالم أجمع”.

وذكر البيان أن “الفعالية حضرها عدد من القادة والآمرين من مختلف صنوف قواتنا المسلحة البطلة، فضلاً عن عدد من الملحقين العسكريين والمستشارين الممثلين عن الدول الصديقة”.

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