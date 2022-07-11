بالوثيقة … القضاء يوقف التعامل مع “بافل طالباني” كرئيس للاتحاد الوطني

2022/07/11 | 12:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اصدر القضاء، حكماً بإيقاف التعامل مع بافل طالباني كرئيس للاتحاد الوطني الكردستاني بعد دعوى قضائية رفعها ضده لاهور شيخ جنكي.

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