الساسة الكبار ، ومرتزقة السياسة السياسوية الصغار . ذئاب السياسة . - سعيد الوجاني

2022/07/11 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني الساسة الكبار ومرتزقة السياسة السياسوية الصغارذئاب السياسةيؤثر عن المفكر السسيولوجي الألماني المعروف Max weber تمييزه بين من يعيشون السياسة ، ومن يعيشون ، ولا أقول يتعيشون منها .



الفئة الأولى هم أصحاب السياسة العقائدية ، وكبار رجالات الدولة ، أولئك الذين ولجوا ميدان السياسة إيمانا بفكرة ، أو دفاعا عن حق ، أو خدمة لمبدأ أو عقيدة ، أو نصرة لمثال سياسي ، أو أخلاقي ، أو ديني ، أو غيره .



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