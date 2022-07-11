#سعيد_الوجاني الساسة الكبار ومرتزقة السياسة السياسوية الصغارذئاب السياسةيؤثر عن المفكر السسيولوجي الألماني المعروف Max weber تمييزه بين من يعيشون السياسة ، ومن يعيشون ، ولا أقول يتعيشون منها .
الفئة الأولى هم أصحاب السياسة العقائدية ، وكبار رجالات الدولة ، أولئك الذين ولجوا ميدان السياسة إيمانا بفكرة ، أو دفاعا عن حق ، أو خدمة لمبدأ أو عقيدة ، أو نصرة لمثال سياسي ، أو أخلاقي ، أو ديني ، أو غيره .
ان ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الساسة الكبار ، ومرتزقة السياسة السياسوية الصغار . ذئاب السياسة . - سعيد الوجاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الساسة الكبار ، ومرتزقة السياسة السياسوية الصغار . ذئاب السياسة . - سعيد الوجاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).