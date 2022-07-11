زيلينسكي لم ينقذ جونسون - حسن مدن

2022/07/11 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن بعد شيء من المكابرة رضخ رئيس الوزراء البريطائي، بوريس جونسون، للضغوط عليه، حين استقال وزراء من حكومته ونواب من حزبه، وتعالت الأصوات من النواب المحافظين بسرعة رحيله.



في بلد مثل بريطانيا على رئيس الحزب، خاصة إذا كان في الحكم، أن ينصاع لحزبه، وليس العكس..



لذا لم يكن أمام جونسون مهرب من الاستقالة من رئاسة الحزب تمهيداً لاستقالته من رئاسة الحكومة.في بداية الأمر تذرع جونسون بما حظي به من تفويض ش ......





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