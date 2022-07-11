ماذا يعني لك الآيباد وأنت في زمن العصرنة الحداثوية !؟ - عبد الجبار نوري

2022/07/11 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الجبار_نوري ماذا يعني لك الآيباد ؟!وأنت في زمن العصرنة عبدالجبارنوري المقدمة / هو موسومة عنوان مقالتي وبحثي الجديد وهو سؤال قابل للجدل ومحيّرْ يخفي تناقضات الحياة السوسيولوجية الأجتماعية فهو جهاز ذو وجهين لنقل سلاح ذو حدين مفيد ضار نهار وليل حلو الشهية مرْ المذاق فهو (شرَ لابد منهُ ) ، وقد طرحتُ من سيمياء العنوان سؤالاً مهماً ربما يختزل البحث عن هذا الموضوع الخطير ، لا نستغرب حينما يوصف جهاز الآيباد ب ......





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