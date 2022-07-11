اسعار النفط ترتفع بسبب مخاوف تتعلق بوقف الامدادات والركود الاقتصادي

2022/07/11 | 12:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار النفط حالة من عدم الاستقرار، الإثنين، مع ارتفاع خام برنت بسبب مخاوف تتعلق بالإمدادات، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط مع قيام التجار بموازنة المخاوف من الإمدادات أمام المخاوف بشأن الركود أو قيود الصين بسبب كورونا التي تضر … Readmore

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