الكاظمي يأمر بإعادة العمل بنظام البديل لفرقتي (الخامسة) و(العشرين)

2022/07/11 | 12:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، ان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمر بإعادة العمل بنظام البديل لفرقتين عسكريتين، مبينا ان كافة القطاعات الامنية ستشمل بالتوجيه بعد شهرين.

وقال المصدر، ان “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي امر بإعادة العمل بنظام البديل للفرقتين الخامسة والعشرين بشكل مبدئي، بكافة الويتها وافواجها”.

واضاف ان “كافة القطاعات الامنية سيتم شمولها بالتوجيه بعد شهرين”، مشيرا الى ان “ذلك جاء بعد مقترحات قدمها عضو لجنة الامن والدفاع النائب اسكندر وتوت ورئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبد الامير يار الله وسكرتير القائد العام الفريق اول الركن محمد البياتي”.

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