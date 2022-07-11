حجم الاسر في كردستان بانكماش مستمر: اقل بـ3 اضعاف من حجم العائلة جنوبي العراق

2022/07/11 | 12:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أظهر تقرير لهيئة الاحصاء في اقليم كردستان ان حجم العائلة في الاقليم في انكماش مستمر، وقد يعادل اقل بـ3 اضعاف من حجم العوائل في جنوب العراق.

وحسب التقرير، انخفض حجم الاسرة في محافظة اربيل من 6.4 الى 5.1، وفي السليمانية من 5.8 الى 4.6، أما في محافظة دهوك فقد انكمش الحجم من 7 الى 6.1.

ويعود هذا التقلص في حجم الاسرة الى جملة عوامل يعيشها المواطنون ومتطلبات مختلفة في الوقت الراهن مقارنة بالسنوات او العقود الماضية.

واستطلع تقرير لعدد من العوائل التي اكدت انها كانت جزءا من عائلة مكونة من اكثر من 10 افراد والقناعة في المعيشة كانت حاضرة، اما الان فهم لايسمحون بتكوين عائلة اكثر من 5 افراد، مشيرين الى ان الاطفال اصبحوا يريدون غرفهم الخاصة عكس زماننا السابق.

وحسب مسح اجرته هيئة الاحصاء في اقليم كوردستان، انخفضت نسبة الزواج في اقليم كوردستان عام 2021 بنسبة 41 بالمائة، مقارنة بثلاث سنوات سابقة.

ووفقا لمسح تابع لوزارة التخطيط العراقية، لدى غالبية الأسر في وسط وجنوب العراق نحو 9 الى 11 طفلا، وهو عدد يزيد عن ما في الأسرة باقليم كوردستان بثلاثة اضعاف، ما سيكون له تأثير على نسبة الكورد في العراق خلال السنوات المقبلة.

روداوو

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