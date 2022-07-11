“غازبروم” الروسية تخفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى إيطاليا

2022/07/11 | 12:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت شركة “إيني” الإيطالية، اليوم الاثنين، إن “غازبروم” الروسية ستخفض إمدادات الغاز بشكل إضافي، مع بدء مجموعة النفط الروسية العملاقة عمليات صيانة دورية لخط أنابيب “نورد ستريم 1” تستمر 10 أيام.وبحسب ما أعلنته “إيني” فإن “غازبروم” ستزودها اليوم بكميات غاز تبلغ 21 مليون متر مكعب يوميا تقريبا، بينما بلغ المعدل على مدى […]

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