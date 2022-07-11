2022/07/11 | 12:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أوقف الجيش الأمريكي، عقد جنرال عسكري، ووضعه قيد التحقيق، على خلفية نشره تغريدة على...

ظهرت المقالة الجيش الأمريكي يوقف عقد جنرال خدم في العراق بعد سخريته من زوجة بايدن أولاً على المسلة.

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