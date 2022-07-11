سوق مشتركة تشمل السعودية.. توقع إسرائيلي لنتائج زيارة بايدن إلى المنطقة

2022/07/11 | 12:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير المالية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، الاثنين، إنه يأمل أن تقود زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للمنطقة هذا الأسبوع إلى إنشاء سوق مشتركة بالشرق الأوسط تشمل السعودية.

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