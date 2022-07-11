2022/07/11 | 12:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غربت الشمس فوق نادي All England بعد يوم قدّمت فيه الدراما ومنافسة تنس استثنائية.فوسط الحرارة في الملعب المركزي، حصد واحد من أعظم لاعبي الرياضة في كل العصور، نوفاك دجوكوفيتش، لقبه السابع في ويمبلدون بعد أن تغلب على التهديد من لاعب لم يهزمه أو يفز عليه بمجموعة حتى، نك كيريوس.

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