القضاء يصدر أمرًا بإيقاف التغييرات داخل الاتحاد الوطني (وثيقة)

2022/07/11 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قررت رئاسة محكمة استئناف بغداد الاتحادية، اليوم الاثنين، إيقاف التغييرات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني.

وجاء في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "بعد رفع شكوى من قبل الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي، إيقاف التغييرات الجديدة في الحزب، وبهذا فأن المفوضية توقف التعامل مع بافل طالباني كرئيس للاتحاد الوطني لحين صدور قرار قضائي".

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