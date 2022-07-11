غازبروم تخفض إمدادات الغاز إلى إيطاليا

2022/07/11 | 12:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “إيني” الإيطالية الاثنين بأن “غازبروم” ستخفض إمدادات الغاز بشكل إضافي، مع بدء مجموعة النفط الروسية العملاقة عمليات صيانة دورية لخط انابيب “نورد ستريم 1” تستمر 10 أيام.وقالت “إيني” “أعلنت غازبروم أنها ستزود إيني اليوم بكميات غاز تبلغ … Readmore

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