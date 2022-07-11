الصحة تعلن عن نسبة اصابة بكورونا “بعيدة عن الواقع”

2022/07/11 | 12:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة الصحة عن نسبة اصابة يمكن وصفها بـ”غير المواكبة”، حيث نقلت وكالة الانباء العراقية عن مدير الصحة العامة في الوزارة بان نسبة الاصابة بكورونا بلغت 30%، فيما بلغت النسبة بالحقيقة خلال الـ3 ايام الماضية نسبة 36%، قبل ان تتراجع يوم امس الاحد الى 27%.وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد […]

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