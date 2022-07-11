اعادة العمل بنظام البديل للقوات المسلحة

2022/07/11 | 12:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفعيل نظام البديل للقوات المسلحة العراقية والذي توقف العمل به بحكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي.

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