محمد كريم يعلن رحيله عن النفط

2022/07/11 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن لاعب نادي النفط محمد كريم، نهاية عقده مع نادي النفط بنهاية الموسم الحالي 2021/ 2022.وقال كريم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “رحلتي مع نادي النفط قد انتهت رسمياً بنهاية الموسم الحالي ولعدم توصلي لاتفاق مع النادي وأود أن أشكر االفريق على الموسم الذي قضيته معهم فلم أجد منهم سوى كل خير”.[…]

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