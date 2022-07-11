2022/07/11 | 13:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قالت وزارة النفط الإيرانية، اليوم الاثنين، إنها تبذل مساعي كبيرة لبيع النفط، في ظل...

ظهرت المقالة إيران: دخلنا أسواقا لبيع نفطنا “لم تكن تخطر على البال” أولاً على المسلة.

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