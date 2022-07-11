2022/07/11 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، توجيهاً يخص نظام البديل.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، على توصيات اللجنة المؤلفة من رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله والسكرتير العسكري للقائد العام للقوات المسلحة الفريق اول الركن محمد حميد البياتي والنائب اسكندر وتوت عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب والتي تخص اعادة نظام البديل".

وأضاف، أن "المرحلة الاولى ستشمل الفرقة الخامسة من الشرطة الاتحادية والفرقة العشرين من الجيش العراقي".وأشار رسول، إلى أنه "بعد مرور شهرين من التجربة سيتم التقييم لشمول القطعات العسكرية الاخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القائد العام للقوات المسلحة يصدر توجيهاً يخص نظام البديل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القائد العام للقوات المسلحة يصدر توجيهاً يخص نظام البديل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).