2022/07/11 | 13:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاحق وزير الداخلية يصف كركوك بمدينة السلام ويعقد اجتماعاً مع مدراء شرطتها ويثمن التعاون بين رجل الأمن والمواطن ================ عقد وزير الداخلية السيد “عثمان الغانمي”، اليوم الإثنين، اجتماعاً أمنياً في مقر قيادة شرطة محافظة كركوك بحضور السيد وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقائد عمليات المقر المتقدم في كركوك وعدد من الضباط ومدراء الاقسام والشعب […]

ظهرت المقالة من كركوك..



وزير الداخلية يصدر توجيهات للأجهزة الأمنية أولاً على ايرث نيوز.

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