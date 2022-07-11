2022/07/11 | 13:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم يعلق على انسحاب الصدريين: انسحابهم لايعني خروجهم من المشهد السياسي الحكيم يوجه دعوة الى القوى الكردية للاتفاق على مرشح رئيس الجمهورية معلقا على انسحاب الصدريين من البرلمان ..رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم يؤكد ان انسحاب الكتلة الصدرية … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم معلقاً على انسحاب الصدريين: انسحابهم لا يعني خروجهم من المشهد السياسي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم معلقاً على انسحاب الصدريين: انسحابهم لا يعني خروجهم من المشهد السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).