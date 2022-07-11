القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يصدر توجيهاً يخص نظام البديل

2022/07/11 | 13:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، توجيهاً يخص نظام البديل.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان: إنه “حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، على توصيات اللجنة … Readmore

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