2022/07/11 | 13:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أفادت تقارير صحفية، أن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، بدأ اتصالات أولية من أجل التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد.وينتهي عقد كريستيانو رونالدو (37 عاما) مع مانشستر يونايتد في صيف العام القادم 2023، ويرغب النجم البرتغالي في مغادرة “أولد ترافورد” في ظل فشل فريق “الشياطين الحمر” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باريس سان جيرمان يتواصل مع وكيل كريستيانو رونالدو) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باريس سان جيرمان يتواصل مع وكيل كريستيانو رونالدو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).