2022/07/11 | 13:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: استهدفت اطراف مجهولة منزل القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، حاجي مصيفي، في مدينة...

ظهرت المقالة استهداف منزل قيادي بالاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل أولاً على المسلة.

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