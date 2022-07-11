2022/07/11 | 13:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دعت منظمة العفو الدولية إلى التوقيع على عريضة تطالب الملك السعودي سلمان بن عبد...

ظهرت المقالة العفو الدولية تطالب السعودية بإلغاء قرارات منع السفر ضد الناشطين أولاً على المسلة.

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