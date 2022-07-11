2022/07/11 | 13:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي يوفنتوس، اليوم الاثنين، التعاقد رسميا مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا.وكتب اليوفي، على موقعه الرسمي، أن “بوجبا عاد إلى الفريق، دون الكشف عن مدة العقد”.وغادر بوجبا، صفوف مانشستر يوناتيد بنهاية الموسم الماضي، عقب انقضاء عقده، ليقرر العودة إلى السيدة العجوز، بعد 6 سنوات من رحيله عن الفريق الإيطالي.وكان […]

ظهرت المقالة رسمياً..



يوفنتوس يتعاقد مع بوجبا أولاً على ايرث نيوز.

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