الحكيم يعلق على انسحاب الصدريين... ويوجه دعوة الى القوى الكردية‎‎

2022/07/11 | 13:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معلقا على انسحاب الصدريين من البرلمان

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رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم

يؤكد ان انسحاب الكتلة الصدرية لا يعني

خروجها من المشهد السياسي مطالبا ايضا

القوى الكردية بضرورة الاتفاق على مرشح

معين لمنصب

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