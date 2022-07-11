من مستشفى للأمراض العقلية إلى الفنادق القديمة.. مصور يوثق الأماكن المهجورة في أستراليا

2022/07/11 | 13:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك المصوّر بريت باتمان صورًا لأماكن مهجورة في أستراليا، وهي جزء من مشروع يُدعى "Lost Collective".

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