2022/07/11 | 13:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة ذكرت تقارير إخبارية أن موقع التدوين المصغر “تويتر” استعان بشركة محاماة عملاقة لمتابعة قضية سيرفعها على الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، على خلفية إلغائه صفقة شراء الموقع.وأشارت وكالة “بلومبرغ” الأميركية الاقتصادية إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في معركته مع إيلون ماسك..



“تويتر” يستعين بالقضاء المركز الخبري الوطني.

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