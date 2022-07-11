إيران: دخلنا أسواقا لبيع نفطنا

2022/07/11 | 13:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة النفط الإيرانية، اليوم

الاثنين، إنها "تبذل مساعي كبيرة لبيع

النفط، في ظل الحرب الاقتصادية على

البلاد"، مؤكدة أنها "لم ولن تفعل ما لا

يتناسب ومصالح إيران".

وفي رسالة توضيحية نشرتها بصحيفة "

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