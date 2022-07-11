دمشق:امريكا تهرّب عشرات الصهاريج من نفط سوريا المسروق نحو العراق

2022/07/11 | 13:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن

"رتلاً تابعاً للجيش الأميركي يضم حوالى

50 صهريجاً محملاً بالنفط السوري خرج من

المناطق السورية باتجاه الأراضي

العراقية عبر المعابر بريف الحسكة".

وقالت مصادر خاصة

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