العراق يتذكر الجواهري ويضع احد ابياته الشعرية في المخاطبات الرسمية

2022/07/11 | 13:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكريماً للشاعر العراقي محمد مهدي

الجواهري، وجهت الأمانة العامة لمجلس

الوزراء في العراق باستذكار هذا الشاعر

العملاق.

وقالت الأمانة في بيان إن: "على الوزارات

والجهات غير المرتبطة بوزارة

والمحافظات كافة

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