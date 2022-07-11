2022/07/11 | 13:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TsTAUtGRsqc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الذكرى الخامسة لتحرير مدينة الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الذكرى الخامسة لتحرير مدينة الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).