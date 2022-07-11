استهداف منزل قيادي في الاتحاد الوطني .. وشرطة اربيل تُطلق تحقيقاً

2022/07/11 | 13:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شرطة أربيل، يوم الاثنين، إطلاق تحقيق بحادث إطلاق نار على منزل قيادي في الاتحاد الوطني.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل هوكَر عزيز ، إن التحقيق سيكون بالتنسيق مع قوات الأمن، وبتتبع كاميرات المراقبة لمعرفة مطلق النار.

وأشار إلى انه “سيتم الإعلان عن تفاصيل الهجوم بعد انتهاء التحقيقات في الحادثة، حيث لم يتم معرفة أسباب الاستهداف بعد”.

وكان القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني حاجي مصيفي، قال إن منزله في أربيل تعرض لإطلاق نار في وقت متأخر من ليلة أمس.

وقال إن الهجوم أسفر عن إصابة أحد حراسه بجروح”.

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